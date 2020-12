iPhone SE 2 : le module photo émet parfois un bruit inquiétant

Sur les forums de Reddit, on voit apparaitre des rapports de plus en plus nombreux concernant l'iPhone SE 2 et son appareil photo.

Lorsque les utilisateurs lancent une application quelconque qui fait appel à l'appareil photo de leur smartphone, un petit "clic" mécanique se fait alors entendre. Selon les utilisateurs, ce bruit ne vient pas du haut-parleur, mais bel et bien du bloc photo de leur appareil.

Certains utilisateurs indiquent rencontrer le phénomène lors de l'utilisation avec l'appareil photo dorsal, tandis que c'est la caméra frontale qui serait en cause chez d'autres.

On note par ailleurs que le bruit disparait parfois après un redémarrage et que la dernière version d'iOS 14.2 n'a pas corrigé le tir.

Selon certains utilisateurs, ce pourrait être le module de stabilisation optique qui serait à l'origine de ce bruit. Reste que l'apparition du bruit n'a aucune incidence connue pour l'instant sur les performances de l'appareil, mais cela reste toutefois à surveiller.