Face ID et port du masque : la bêta publique d'iOS 14.5 est lancée

Apple vient de lancer la première bêta publique d'iOS 14.5 qui a la particularité de permettre le déverrouillage de l'iPhone via Face ID même en portant un masque.

Cela fait plus d'un an que la crise sanitaire liée au Coronavirus sévit partout dans le monde, et avec la crise, le port du masque s'est généralisé.

Une situation qui touche indirectement Apple, qui, depuis l'iPhone X, a supprimé le module Touch ID pour l'identification par empreintes digitales au profit d'un module Face ID qui mise exclusivement sur la reconnaissance faciale.

Cela fait donc un an qu'il est compliqué pour les utilisateurs d'iPhone récent de déverrouiller leur terminal lorsqu'ils portent un masque, les contraignants à passer sur un déverrouillage via code pin, ou à enlever leur masque.

Avec iOS 14.5, la situation va changer puisque Apple a développé une technologie qui permet aux utilisateurs de déverrouiller leur appareil tout en conservant leur masque, à condition de disposer également d'une Apple Watch.

Le module peut désormais être testé par chacun, puisque la bêta publique d'iOS 14.5 est lancée. La phase de tests permettra de mettre en évidence les problèmes éventuels rencontrés par les utilisateurs, mais le déploiement de la version stable devrait être effectif d'ici un mois tout au plus.

Notons qu'en parallèle, Apple déploie également la bêta publique de WatchOS 7.4 à destination de ses montres connectées, version qui sera obligatoire pour travailler de concert avec iOS 14.5.

Enfin, on note également qu'iOS 14.5 est l'occasion pour l'OS d'Apple de prendre en charge les manettes des consoles de nouvelle génération Xbox Series et PS5.