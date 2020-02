iOS 14 : Apple pourrait déverrouiller les applications par défaut

Avec iOS 14, Apple pourrait proposer une petite révolution : la marque pourrait permettre aux utilisateurs de choisir les applications par défaut au sein du système.

Cela impliquerait de pouvoir troquer Safari ou Mail pour Chrome et Gmail par exemple. Jusqu'ici, il est impossible de changer ces applications, Apple imposant le recours systématique à ses propres services. Et pour cela, Apple est lourdement critiquée depuis des années.

Selon Bloomberg, les choses changeront donc sous iOS 14 et cela devrait se montrer profitable à l'utilisateur, qui pourra alors cliquer sur un lien envoyé par SMS et l'ouvrir dans Chrome plutôt que Safari par exemple.

Et pour aller plus loin dans cette volonté d'ouverture, Apple devrait également ouvrir plus largement ses enceintes connectées HomePod, leur permettant de réceptionner de la musique depuis un plus grand nombre d'applications musicales. Ce choix fait écho à deux situations : la première est que l'enceinte HomePod est relativement chère face à une concurrence agressive et que ses limitations freinent les achats, d'autre part, Spotify a récemment porté plainte contre Apple à ce sujet, évoquant de la concurrence déloyale.