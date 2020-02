iOS 14 : le mode multitâche se dévoile

Deux clichés et une vidéo font actuellement le tour de la toile et prétendent dévoiler le nouveau mode multitâche sous iOS 14.

iOS 14 n'est pas encore proposé aux développeurs ni même sous forme de bêta, la prochaine version du système mobile d'Apple n'est actuellement accessible qu'en interne chez la marque.

Pourtant, Ben Geskin prétend avoir réussi à mettre la main sur la toute première version d'iOS 14 et livre ainsi clichés et vidéo qui présentent le nouveau mode multitâche de l'OS sur iPhone.

Si cela se confirme, on pourrait ainsi profiter enfin d'une meilleure gestion du multitâche sur iPhone qui se rapproche de ce qui est proposé sur iPad. Il ne s'agirait ainsi plus d'afficher les applications en carrousel, mais de les afficher en grille, 4 par 4 pour naviguer plus rapidement entre les écrans.

Comme le montre la vidéo, la gestion des applications s'en retrouve bien plus rapide et ergonomique. Apple n'a pas communiqué sur le sujet pour l'instant. Rappelons que ce type de menu est déjà accessible via un tweak sur les iPhone jailbreakés.