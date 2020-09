iOS 14 permet enfin de changer le navigateur et client mail par défaut

Il était temps ! Avec l'arrivée d'iOS 14, il est désormais possible de changer les applications par défaut, notamment les clients mail et navigateur Internet.

De plus en plus critiqué pour son abus de position dominante, Apple se doit de lâcher un peu de leste au sein d'iOS et dans la nouvelle version de son système dédié aux appareils mobiles (iPhone et iPad), il devient ainsi possible de modifier certaines applications lancées par défaut.

Jusqu'ici lorsque vous souhaitiez ouvrir un lien dans un SMS ou un email, ce dernier se faisait exclusivement via le navigateur Safari. Bien entendu, des navigateurs tiers sont bel et bien disponibles sur l'App Store, mais Apple empêchait jusque là de modifier le navigateur utilisé par défaut pour accéder à certains liens.

Ainsi, lorsqu'une notice était partagée dans un jeu ou une application et que l'on souhaitait y accéder, c'est Safari qui se lançait automatiquement et impossible de modifier cette bascule pour lancer Chrome ou Firefox.

Avec iOS 14 il est possible de changer le navigateur par défaut pour lui préférer Chrome, Firefox, DuckDuckFo ou même Microsoft Edge. Cela vaut aussi pour le client mail qui peut ainsi basculer vers Gmail ou Outlook.

Mais tout n'est pas idéal pour les développeurs : si le navigateur par défaut peut être modifié, il faut que les navigateurs exploitent le Webkit d'Apple et cela impose que l'affichage des pages soit identique peu importe le navigateur utilisé, les barres de recherche et boutons de navigation devront également se calquer sur ceux de Safari... Les utilisateurs profitent ainsi d'un peu de liberté, mais pas trop...