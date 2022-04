iOS 15.4.1 : Apple corrige un bug d'autonomie de batterie et une 0day

Près de deux semaines après la mise à jour iOS 15.4, Apple publie une mise à jour iOS 15.4.1 de moindre ampleur pour l'iPhone. Elle contient uniquement des correctifs et notamment pour un problème de batterie qui pouvait se décharger plus rapidement depuis iOS 15.4.

Apple ne précise pas si ce bug pour la batterie a touché de nombreux utilisateurs d'iPhone ou s'est cantonné à seulement quelques cas. Après la sortie d'iOS 15.4, quelques rapports avaient surgi pour signaler une batterie qui se vidait bien plus vite, mais d'autres évoquaient au contraire une amélioration de l'autonomie.

Via son compte Twitter pour le support, Apple avait souligné une situation normale et un temps d'adaptation nécessaire. " Il est normal que vos applications et fonctionnalités aient besoin de s'adapter jusqu'à 48 heures après une mise à jour. " Manifestement, il y avait un peu plus que cela dans certaines circonstances.

Correction d'une vulnérabilité 0day

La mise à jour iOS 15.4.1 apporte également la correction d'une vulnérabilité de sécurité CVE-2022-22675. Signalée à Apple par un chercheur en sécurité anonyme, elle fait l'objet d'une exploitation active dans des attaques.

Le bug de sécurité touche le composant AppleAVD et il est fait mention de la possibilité pour une application d'exécuter du code arbitraire avec des privilèges liés au noyau. AppleAVD est un framework pour le décodage audio et vidéo.

La vulnérabilité est également comblée dans iPadOS 15.4.1 (tout comme le bug de batterie) et macOS 12.3.1 avec une autre vulnérabilité 0day (CVE-2022-22674) affectant les pilotes graphiques Intel.