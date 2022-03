Apple publie iOS 15.4, macOS 12.3 et autres

Comme attendu, Apple propose une nouvelle salve de mises à jour pour ses systèmes d'exploitation avec iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5, tvOS 15.4 et même une version 15.4 du logiciel pour le HomePod. Elles contiennent des correctifs de bugs et pour combler des vulnérabilités de sécurité, ainsi que quelques nouveautés.

Avec l'iPhone 12 et les modèles ultérieurs, c'est l'introduction officielle de l'option permettant d'utiliser Face ID tout en ayant un masque de protection sur le visage. Le cas échéant, l'authentification se concentrera sur les traits du contour des yeux.

Apple souligne que Apple Pay et le remplissage automatique des mots de passe dans les applications et le navigateur Safari peuvent être utilisés avec Face ID lors du port d'un masque. Il est toutefois indiqué que la précision de Face ID est meilleure avec la configuration pour reconnaître l'ensemble du visage.

Une autre nouveauté est l'ajout du certificat Covid de l'UE (certificat européen de vaccination contre le Covid-19) dans les applications Santé et Cartes. Le support du certificat Covid numérique de l'UE vaut aussi pour watchOS 8.5.

Universal Control se montre enfin

Avec également iPadOS 15.4, d'autres changements notables pour iOS 15.4 sont la possibilité de lancer des sessions SharePlay directement depuis des applications, Siri qui peut donner l'heure et la date quand un appareil et hors ligne (iPhone XS, XR, iPhone 11 et ultérieurs ; iPad Pro avec puce A12Z Bionic et ultérieurs).

macOS 12.3 et iPadOS 15.4 ont comme point commun d'apporter la fonctionnalité dite de Commande universelle afin de permettre de travailler simultanément sur Mac et iPad avec une seule souris et un seul clavier. Cette fonctionnalité initialement évoquée en juin était d'abord prévue pour l'automne dernier.

Pour l'audio spatial, la mise à jour de macOS comprend par ailleurs le support du suivi dynamique de la tête dans l'application Musique et avec des AirPods sur des ordinateurs Mac équipés d'une puce Apple M1.