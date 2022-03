iOS 15.4 débarque la semaine prochaine. Trop tard ?

Cette semaine, Apple a tenu une conférence qui a été riche en annonces de nouveaux produits. Le nouvel iPhone SE avec puce A15 Bionic, le nouvel iPad Air avec puce Apple M1, le Mac Studio avec puce Apple M1 Max ou M1 Ultra. Cet ordinateur Mac peut être accompagné de l'écran 5K Studio Display qui intègre lui-même une puce A13 Bionic.

À la marge, Apple a également annoncé de nouvelles finitions vertes pour l'iPhone 13 (vert) et iPhone 13 Pro (vert alpin) avec une disponibilité le 18 mars. Dans un communiqué dédié, Apple indique que ces iPhone seront livrés avec iOS 15.4.

iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3

Il n'y a donc plus de mystère, c'est bel et bien la semaine prochaine qu'Apple publiera la version finale d'iOS 15.4. Ce sera également le cas pour la version finale d'iPadOS 15.4 et de macOS 12.3 avec l'arrivée de Commande universelle (Universal Control) pour travailler simultanément sur iPad et Mac avec une seule souris et un seul clavier.

Concernant iOS 15.4, cette mise à jour proposera certaines nouveautés à l'arrivée qui pourra être vécue comme trop tardive...

En l'occurrence, l'option permettant d'utiliser Face ID tout en portant un masque avec les iPhone 12 et iPhone 13, l'ajout du pass vaccinal (certificat européen de vaccination contre le Covid-19) dans les applications Santé et Cartes.