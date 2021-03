L'iPad Air 2020, la montre Samsung Galaxy Watch 3 et le Samsung Galaxy S21 Ultra à prix cassé !!

Le bon plan du jour concerne l'iPad Air 2020 qui possède un écran IPS de 10,9 pouces qui permet une résolution de 2360 pixels x 1640 pixels. Il exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 Go ou 256 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photographie, le capteur photo frontal est de 7 mégapixels, tout comme le capteur photo arrière. Enfin, la batterie est un Li-Po permettant jusqu'à 10 heures d'autonomie et permet la charge rapide, mais pas le chargement sans fil.

En ce moment, Cdiscount propose l'iPad Air 2020 64 Go à 619 € au lieu de 669 € avec le code 50APPLE, mais aussi la version 256 Go à 789 € au lieu de 839 € avec le code 50APPLE.



Vous trouverez également la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 qui est équipée d'un écran circulaire Super AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 360 pixels x 360 pixels. La protection de l'écran est Gorilla Glass DX. Vous pourrez, bien entendu, personnaliser l'affichage de l'heure et des autres données.

Cette montre possède un cardiofréquencemètre à son dos afin de suivre votre activité sportive, votre sommeil, votre fréquence cardiaque et bien d'autres données. Vous pourrez également recevoir et passer des appels avec votre montre grâce au microphone et à l'haut-parleur intégrés. La connectivité se passera via Bluetooth 5.0 et la montre est équipée d'une batterie de 340 mAh.

Amazon propose la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 41m à 319 € au lieu de 369 €, mais aussi en version 45 mm à 349 € au lieu de 399 € !



Terminons ce bon plan avec le Samsung Galaxy S21 Ultra qui propose un écran Super AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 3200 pixels x 1440 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz et le DPI est de 515 ppp. Ce smartphone haut de gamme exploite un SoC Exynos 2100 avec 12 à 16 Go de RAM et de 128 Go à 512 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

Au niveau de la photographie, nous avons là un très bon smartphone qui possède un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 108 mégapixels, et trois autres modules de 12, 10 et 10 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 40 mégapixels. Ce téléphone Samsung est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, ce qui lui permet une très belle autonomie. De plus, le smartphone est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide de 25 Watts.

Vous pourrez profiter du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 Go à 955 € seulement au lieu de 1309 € chez Rakuten !



