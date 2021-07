Surface Laptop 3 : l’ordinateur de Microsoft à prix cassé et notre ÉNORME sélection des bons plans du jour

Le Surface Laptop 3, PC portable à écran tactile de chez Microsoft, bénéficie aujourd’hui d’une très belle réduction.

Avec son poids léger de 1,54 kg, l’ultraportable arbore un écran de 15" avec une définition d’écran de 2256 x 1504 pixels. Sur le côté, on peut observer deux ports USB 3, une prise mini-jack et un port de charge.

Il est équipé du processeur AMD Ryzen 5 3550 U cadencé à 8 Go de RAM avec un espace de stockage de 256 Go en SSD. Du point de vue de l’autonomie, le PC sera capable de tenir plus de 7 heures grâce à sa batterie de 6513 mAH.

Actuellement sur Amazon, le Surface Laptop 3 est au prix réduit de 1099 € au lieu de 1649 € avec la livraison gratuite.





