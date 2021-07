iPad Mini 6 : des caractéristiques prometteuses et un SoC Apple A15

La tablette compacte iPad Mini n'a pas connu d'évolution depuis un certain temps mais les rumeurs concernant l'arrivée d'une nouvelle version avant la fin de l'année se multiplient.

On la pressent avec des bordures d'écran affinées et un lecteur d'empreintes Touch ID déplacé sur le bouton d'alimentation et doté d'un port USB-C à la la place de la connectique Lightning.

Le site 9to5Mac indique avoir obtenu des informations sur l'iPad Mini 6, confirmant l'USB-C et la présence d'un Smart Connector à l'arrière pour les accessoires, similaire à celui des iPad Air et iPad Pro.

Rendu supposé de l'iPad Mini 6

Si l'on pensait trouver un SoC Apple A14 (celui des iPhone 12) à bord, le site affirme que le prochain iPad Mini, avec le nom de code J310, profitera du SoC Apple A15 des iPhone 13, toujours gravé en 5 nm.

Il existerait aussi une variante Apple A15X plus puissants pour de plus grands modèles de tablette iPad.

9to5Mac évoque également l'existence d'une nouvelle tablette iPad d'entrée de gamme (nom de code J180) qui passerait au SoC Apple A13, au lieu de l'Apple A12 sur la version actuelle.