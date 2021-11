iPad Mini Pro : le retour de la rumeur avec du ProMotion 120 Hz

Une nouvelle tablette iPad Mini 6 a fait son apparition en septembre dernier et a renouvelé le format compact en mettant à jour la fiche technique, avec un affichage toujours LCD mais doté d'une plus grande diagonale 8,3 pouces repoussant le lecteur Touch ID sur la tranche et avec une puce Apple A15 Bionic dernier cri.

Cette refonte bienvenue n'épuise pas pour autant la rumeur de la préparation d'un iPad Mini Pro dont le leaker FrontTron continue d'égrener les caractéristiques.

Certains détails changent comme le maintien d'une diagonale de 8,3 pouces tandis que d'autres émergent, telle l'intégration de la technologie ProMotion et de son rafraîchissement 120 Hz adaptatif.

Cela permettra-t-il de faire disparaître le Jelly Scrolling lors des défilements ? Tout est possible.

Le leaker affirme que Samsung Display a fourni des échantillons de dalle à Apple et que l'iPad Mini Pro aurait une configuration de base avec un SoC Apple A15 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage...option qui n'est pas proposée pour l'iPad Mini 6.

Le prix de cette tablette serait légèrement supérieur à celui de l'iPad Mini 6 (qui démarre à 559 € en version 64 Go) mais sans excès. Si la rumeur s'étoffe, il reste que nombreux sont ceux qui doutent de son existence ou de la pertinence d'un iPad Mini Pro dans la gamme des tablettes d'Apple.