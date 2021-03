Rumeur : un iPad Mini Pro au second semestre ?

Un iPad Mini Pro doté d'un affichage 8,7 pouces serait en préparation avec un possible lancement sur le second semestre.

La famille iPad Mini n'ayant pas connu d'évolution depuis quelque temps, les rumeurs tendent à évoquer la préparation d'un nouveau modèle qui serait lancé cette année.

Un iPad Mini 6 est pressenti pour faire une apparition dès ce semestre mais une autre rumeur évoque l'existence d'un iPad Mini Pro programmé pour la fin de l'année et qui aurait atteint l'étape intermédiaire de développement P2, avant validation du design puis en production.

Il serait doté d'un affichage 8,7 pouces (contre 7,9 pouces pour le modèle actuel) plus large et moins haut que l'actuel iPad Mini. Plusieurs observateurs ont déjà évoqué la préparation d'un iPad Mini de plus de 8 pouces mais les informations restent assez disparates.

L'iPad Mini 6 devrait profiter pour sa part d'un certain affinement des bordures latérales mais conserver la partie basse avec le lecteur d'empreintes Touch ID et ce modèle pourrait faire partie des annonces du printemps.

Quant à l'iPad Mini Pro, certaines spéculations évoquent l'intégration de la technologie Mini-LED qui doit débuter par les iPad Pro mais se diffusera ensuite largement aux autres produits d'Apple.