Les promotions du jour avec l'iPad Pro à 644€, clé USB SanDisk à -50%, OnePlus 9 à 494€, PC portable gamer...

En mars 2020 l'iPad Pro 2020 était dévoilé par Apple au prix de 899 € dans sa version WiFi et écran de 11 pouces. Vous pourrez le trouver aujourd'hui à seulement 644 € chez Fnac.

Pour rappel, cet iPad Pro embarque un SoC optimisé Apple A12Z Bionic avec partie graphique de 8 coeurs et Neural Engine le tout épaulé par 6 Go de RAM.

L'affichage Liquid Retina à très fines bordures de 11 pouces propose la technologie ProMotion adaptant dynamiquement le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour un rendu des animations et vidéos toujours plus fluides. Au niveau photographie, un double capteur photo est logé au dos de la tablette avec un module 12 megapixels grand angle permettant de réaliser des vidéo 4K. Enfin, un capteur ultra grand angle de 10 megapixels permet de réaliser des effets de zoom avant et arrière.

Vous trouverez égalment 5 micros ainsi que 4 haut-parleurs. Enfin, un scanner LiDAR complète le tout, avec une mesure très précise de la profondeur et améliorant la gestion de la réalité augmentée.



Affiché à sa sortie à 899 €, vous pourrez acheter chez Fnac l'iPad Pro 11 pouces 128 Go Wifi à seulement 644 €.



Vous trouverez ci-dessous de nombreuses autres promotions chez divers e-commerçants :

Stockage

Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 128 Go (130 Mo/s) à 17 € au lieu de 34 € et les autres capacités aussi à -50%





PC portable

Asus Zenbook OLED UX325EA-1 à 849 € au lieu de 999 € (écran 13.3 pouces OLED Full HD, Core i5-1135G7 (2.4 GHz / jusqu'à 4.2 GHz), 16 Go de RAM, 512 Go SSD, Windows 10)

PC Gamer HP Omen 15-en1021nf à 1499 € au lieu de 1599 € (écran 15,6" Full HD 144 Hz, AMD Ryzen 5 5600H (jusqu'à 4,2 GHz), 16 Go de RAM, 512 Go SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go)





Smartphone

Montre et bracelet

Ecouteurs



