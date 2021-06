La montre connectée Kospet Rock pour les sportifs à 31 € seulement !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Kospet Rock qui est en promotion sur le site officiel de la marque à seulement 31 € avec le code de réduction DEALROCK et une livraison depuis l'Allemagne en quelques jours !

Pour rappel, la montre connectée Kospet Rock dispose d'un grand écran de 1,69 pouce résistant à l'eau (certification 3ATM). La smartwatch intègre un cardiofréquencemètre afin d'assurer un suivi optimal de votre santé, et gère le suivi de 20 modes sportifs. Et pour les plus baroudeurs, sachez qu'elle résister à des températures comprises entre -40°C et 55°C.

La Kospet supporte le Bluetooth 5.0 pour se connecter simplement à son smartphone, sur lequel vous pourrez installer une application dédiée pour suivre par exemple vos performances sportives (français ok).

Elle est alimentée par une batterie de 350 mAh lui permettant une autonomie de pas moins de 50 jours en mode veille, et de 14 jours en utilisation classique.

La montre connectée Kospet Rock est au prix réduit de 31 € sur le site officiel de Kospet grâce au coupon de réduction DEALROCK, avec une livraison depuis l'Allemagne en quelques jours.





