iPhone 11 : Apple va remplacer les écrans défectueux

Après avoir joué la sourde oreille pendant quelques semaines, Apple change de stratégie et lance finalement un programme de remplacement pour les écrans défectueux d'iPhone 11.

L'iPhone 11 souffre de quelques problèmes depuis sa sortie et principalement au niveau de son écran. Qu'il arbore une teinte verdâtre ou que sa dalle tactile se mette à fonctionner de façon aléatoire, Apple a finalement décidé d'organiser un programme de remplacement.

Il aura fallu que la gronde monte sur les réseaux sociaux et que l'affaire tourne au scandale pour qu'Apple décide de réagir. D'ailleurs, la prise en charge ne concerne actuellement que les écrans qui ne répondent plus aux commandes tactiles et uniquement pour ce problème précis.

Apple présente le problème comme relativement isolé, il ne toucherait qu'un "nombre limité d'iPhone 11". Ne sont ainsi pris en charge que les iPhone 11 fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020. Par ailleurs les iPhone 11 Pro et Pro Max ne sont pas concernés.

Pour savoir si votre appareil est éligible, une page a été ouverte sur le support d'Apple, il suffit de renseigner le numéro de série de son appareil, lui-même accessible depuis les menus Réglages / Général / Informations.

Le remplacement gratuit des écrans peut être réalisé en se rendant dans un Apple Store, depuis un centre agréé ou via un envoi postal. Si vous avez déjà procédé à une réparation pour ce motif sur un terminal pris en charge par le programme, il est également possible de se faire rembourser.