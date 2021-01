L'iPhone 11 Pro, le casque Sony WH-1000XM4 la Microsoft Surface Pro 7 en promotion

Commençons avec l'iPhone 11 Pro qui propose un affichage OLED de 5,8 pouces qui permet une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Cet iPhone exploite un SoC A13 Bionic avec 4 Go de RAM et un espace de stockage interne allant de 64 Go à 256 Go non extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on retrouve un triple capteur photo à l'arrière avec des modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 12 mégapixels également. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Ion de 3046 mAh et est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

En ce moment, l'iPhone 11 Pro est à 889 € au lieu de 1159 € chez Rakuten !



Ensuite vous trouverez le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est actuellement à 299 € au lieu de 399 € chez Rakuten !



Enfin, la Surface Pro 7 qui propose un écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels. Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 128 Go.

Côté carte graphique, vous pourrez profiter de la Intel Iris Plus Graphics. Pour la connectivité, on trouve des ports USB-C, USB-A, prise jack, un port Surface Connect, un port pour clavier Surface et un lecteur de carte MicroSDXC. L'appareil est également équipé de deux capteurs photo, un situé à l'avant de 5 mégapixels, et un à l'arrière de 8 mégapixels. La Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

La Surface Pro 7 est actuellement à 714 € au lieu de 1069 € chez Rakuten !



