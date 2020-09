L'iPhone 11 reste le smartphone le plus vendu au premier semestre, et de loin !

L'iPhone 11, lancé en septembre 2019, a rapidement trouvé son public et a connu dès le départ un joli succès qui ne s'est pas démenti même avec la crise sanitaire du coronavirus, permettant à Apple de tenir ses volumes durant les premiers trimestres de l'année.

Le cabinet d'études Omdia livre son classement des smartphones les plus vendus durant le premier semestre 2020 et il apparaît que l'iPhone 11 reste le modèle le plus plébiscité.

Avec 37,7 millions d'unités écoulées, il s'offre une confortable avance par rapport à ses concurrents, qu'il s'agisse de modèles premium ou de milieu et entrée de gamme.

Son plus proche concurrent, le Galaxy A51 de Samsung, n'a en effet généré qu'un volume plus modeste de 11,4 millions d'unités, lui-même talonné par le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi qui confirment le succès éclatant de cette lignée avec respectivement 11 et 10,2 millions de smartphones écoulés durant les six premiers mois de l'année.

Et si l'iPhone 11 se place largement en tête, de multiples variantes de l'iPhone sont présentes dans le Top 10 d'Omdia, des iPhone 11 Pro et Pro Max jusqu'à l'iPhone SE 2020 qui se hisse à la cinquième place.

Il apparaît ainsi qu'en dehors d'un smartphone de Samsung, le Top 10 des smartphones les plus vendus au premier semestre est entièrement occupé par des modèles d'Apple et de Xiaomi, alors que la diversité était plus marquée à la même période l'an dernier.