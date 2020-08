iPhone 12 : quel coût supplémentaire pour intégrer la 5G ?

Ayant résolu ses litiges avec Qualcomm, Apple a pu commander des modems 5G Snapdragon pour sa prochaine série iPhone 12 alors que les réseaux 5G se font un peu plus présents dans le monde.

Toutefois, cette nouvelle technologie, utilisée en principe en bande sub-6 GHz et en bande millimétrique, aura un coût. L'analyste Ming-Chi Kuo y va de ses prédictions et donne ses estimations sur l'impact des nouveaux composants pour la BOM (Bil of Materials).

Ajouter de la 5G en bande sub-6 GHz coûterait donc à Apple 75 dollars tandis que l'ajout des éléments nécessaires au support de la 5G mmWave (disponible à l'heure actuelle essentiellement aux Etats-Unis) pèserait quelque 125 dollars supplémentaires.

La firme ne devrait toutefois pas faire porter tout ce surcoût sur les consommateurs, du moins pas directement. Apple doit faire des économies sur d'autres éléments mais l'analyste estime que la marge de manoeuvre reste limitée pour les composants de l'iPhone.

Ce serait donc logiquement dans les accessoires habituellement fournis que seront taillées des croupières en ne proposant plus par exemple l'adaptateur et les écouteurs dans la boîte.

On peut donc s'attendre à une certaine stabilité des prix (à quelques dizaines de dollars ou d'euros près) là où les fabricants de smartphones Android ont sensiblement augmenté le prix de leurs appareils mobiles, mais en conservant tous leurs accessoires habituels.