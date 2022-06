Bon plan : un iPhone à prix CASSÉ, mais aussi un processeur, un écran PC, une TV ou un aspirateur à petit prix

Commençons ce top 5 avec l'Apple iPhone 12 128 Go qui profite d'une belle réduction chez Rakuten.

Le smartphone est pourvu d'un écran Super Retina XDR de 6,1" avec un revêtement anti-trace et céramic shield. Il est propulsé par la puce A14 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. De plus, le système d'exploitation iOS 14 est installé dans le smartphone.

Le mobile est équipé de deux modules photo, dont un de 12 MP et un module ultra grand-angle de 12 MP. Sur la face avant, nous notons la présence d'un objectif de 12 MP. Et enfin, sa batterie de 2815 mAh vous offre une autonomie d'une bonne journée.

Sur Rakuten, l'Apple iPhone 12 128 Go est au prix de 710 € au lieu de 959 € avec la livraison gratuite.

Passons maintenant au processeur AMD Ryzen 5 5600X qui profite également d'une belle réduction chez Rakuten.

Il est doté de 6 cœurs (12 threads) avec une mémoire cache de 32 Mo, il fonctionne avec une fréquence native de 3,6 GHz, mais peut être boosté jusqu'à 4,4 GHz grâce à l'application AMD Ryzen Master qui permet de l'overclocker. Pour finir, il profite aussi de la technologie AMD Ryzen VR-Ready Premium qui permet de profiter des meilleures expériences de réalité virtuelle. Il est compatible avec le socket AM4. Il est garanti 3 ans.

Sur Rakuten, le processeur AMD Ryzen 5 5600X est au prix de 205 € au lieu de 337 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'écran gamer AOC G2490VXA qui profite d'une belle réduction chez Cdiscount.

Il est équipé d'un écran de 23,8" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 350 cd/m², un contraste de 3500:1 et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est aussi équipé de deux ports HDMI, d'une prise casque et d'un port DP.

L'écran profite des technologies anti-scintillement et de Low Blue Light (pour limiter la fatigue due à la lumière bleue) pour limiter la fatigue des yeux. Il profite aussi d'un temps de réponse de 1 ms et de l'AMD Freesync qui permet un jeu fluide sans saccades.

L'écran gamer AOC G2490VXA est au prix réduit de 150 € au lieu de 235 € sur Cdiscount.



Passons maintenant à la TV QLED TCL 43C725 qui profite aussi d'une belle réduction sur le site de Rakuten.

Cette dernière est équipée d'une dalle QLED de 43" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle est dotée de la technologie Dolby Vision qui permet d'obtenir des images très lumineuses avec un contraste plus élevé. Au niveau du son, nous notons la présence de deux haut-parleurs de 10 Watts accompagnée de la technologie Dolby Atmos qui offre des effets sonores 3D pour vous plonger au coeur de l'action.

La télévision intègre deux ports HDMI 2.1, un port USB, une entrée hertzienne et satellite, un port Ethernet et un slot PCMCIA. Comme toute smartTV, vous retrouverez toutes vos applications préférées comme Netflix, Disney+. De plus, elle est compatible Alexa ou Google Assistant, mais aussi avec le WiFi et Bluetooth.

Sur Rakuten, la TV QLED TCL 43C725 est au prix de 361 € au lieu de 549 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l'aspirateur-robot Dreame D9 Max qui est surmonté d'un capteur Lidar permettant de scanner à 360° votre domicile, le robot est aussi équipé d'une brosse de 16,8 cm en forme de V. Le D9 Max vous fait bénéficier d'une forte puissance d'aspiration de 4000 Pa.

Le Dreame D9 Max intègre une batterie de 5200 mAH pour une autonomie de 2h30 et permettant de nettoyer jusqu'à 250 m² sans avoir besoin de se recharger. Ses capteurs cartographient votre maison afin d'effectuer un nettoyage efficace de votre maison. Et enfin, il est doté d'un grand réservoir à poussières de 570 ml et d'un réservoir d'eau de 270 ml.

Sur Amazon, l'aspirateur Dreame D9 Max est au prix de 300 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



