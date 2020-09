iPhone 12 : Apple conserverait des capteurs photo de 12 Millions de pixels

La sortie des iPhone 12 approche et les informations se concentrent autour des appareils d'Apple. Et il faudra s'attendre à une déception du côté des modules photo des appareils.

Selon le leaker Komiya, il ne faudra pas s'attendre à une grande révolution du côté des modules photo qui seront embarqués sur les iPhone 12. Qu'il s'agisse des versions Pro ou non, des modèles les plus chers ou pas, il ne serait ainsi pas question de voir arriver de capteurs 48 ni même 64 mégapixels.

La fuite nous renvoie ainsi à des capteurs photo de 12 millions de pixels seulement. Rappelons qu'Apple exploite des capteurs de 12 MP dans ses iPhone depuis 2015 et la sortie de l'iPhone 6S. Au regard des résultats proposés par les derniers iPhone, on peut malgré tout se dire qu'Apple a fait du chemin avec ses capteurs, et que la marque rivalise même avec certains smartphones équipés d'APN offrant 4 à 5 fois plus de pixels.

Apple a décidé de ne pas jouer la surenchère au mégapixel, ce qui parait logique dans le sens où de toute évidence, il n'est pas utile de monter en pixels sur des capteurs de petite taille incapables de capter suffisamment de lumière. Tout est question d'équilibre, de traitement d'image, de gestion de la capture sur plusieurs objectifs...

C'est justement sur ce point que l'iPhone 12 va jouer : Apple prévoirait des capteurs plus grands, capables de capturer plus de lumière. On devrait ainsi obtenir des clichés plus détaillés et plus lisibles même en condition de basse luminosité. Huawei a fait ce choix également sur son P40 Pro, avec le capteur photo le plus grand jamais installé sur un smartphone, en 48 millions de pixels toutefois.