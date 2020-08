iPhone 12 : Apple aurait économisé au maximum sur le prix des composants

Alors que l'on évoque des hausses de prix pour l'iPhone 12 situées entre 50 et 100 euros, alors même que les smartphones seront livrés sans chargeur ni écouteurs, on apprend que la facture aurait pu être bien plus salée encore.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait cherché à économiser le moindre centime lors de la fabrication de son iPhone 12, toujours dans le but d'éviter de faire trop gonfler la note, alors même que le marché n'est pas véritablement au beau fixe, et que la marque cherche justement à se rendre plus accessible en se détachant de son étiquette élitiste.

L'analyste évoque ainsi des sacrifices réalisés au niveau de la batterie qui serait bien plus simple que sur iPhone 11 avec pour avantage de se vouloir 40 à 50% moins cher. Le peu de modifications dans le design aurait également permis de réduire certains couts.

Ming-Chi Kuo explique qu'en contrepartie, l'intégration de la puce 5G entraine des dépenses importantes, tout comme les écrans OLED. Le retrait des chargeurs et écouteurs des boites du smartphone permettrait également d'économiser quelques euros... Mais globalement, la marque devrait réaliser une jolie opération avec une marge en haute tout en maintenant une hausse des prix limitée... Apple restera le seul gagnant à ce petit jeu des économies, et il nous tarde de savoir ainsi quels autres sacrifices ont été réalisés, et si l'autonomie de l'appareil saura convaincre...