iPhone 12 : Apple pourrait ne pas fournir d'écouteurs filaires

Ce n'était qu'une vague rumeur il y a quelques jours et pourtant la situation se confirme un peu plus : Apple pourrait faire l'impasse sur l'intégration des écouteurs dans les boites de ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

L'analyste Ming-Chi Kuo abordait déjà le sujet il y a quelques jours et un nouveau rapport vient confirmer un peu plus la situation : Apple pourrait ne plus proposer d'earpods avec ses prochains iPhone 12.

Traditionnellement, Apple glisse une paire d'earpods dans les boites de ses smartphones neufs, l'accessoire faisant partie intégrante du pack au même titre que le câble USB ou le chargeur.

Dan Ives vient confirmer un peu plus les choses et évoque des sources internes . Apple aurait fait ce choix pour des raisons économiques et sans doute aussi parce que l'accessoire n'est plus aussi populaire aujourd'hui du fait de l'arrivée des écouteurs sans fil sur le marché.

Reste que cela obligera les utilisateurs à acheter des EarPods filaires ou d'autres écouteurs s'ils ne sont pas déjà équipés. Par ailleurs, il faut avouer que même si la qualité des EarPods reste basique, ils ont l'avantage de dépanner au moment voulu...

Le geste d'Apple pourrait faire baisser les couts de production de l'iPhone 12, mais il ne faudra pas s'attendre à voir le prix du terminal baisser pour autant : Apple soignera sa marge avant toute chose. La stratégie aura un double effet positif pour Apple qui économisera d'un côté tout en motivant la vente d'écouteurs de l'autre...

Mais Apple pourrait ne pas jouer à ce petit jeu en Europe. L'Union européenne impose ainsi aux fabricants de smartphones de les équiper d'écouteurs afin de "limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications". Difficile ainsi d'envisager de contourner la réglementation en vigueur pour pouvoir économiser quelques dollars.