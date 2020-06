iPhone 12 : les moules des smartphones en fuite

La gamme iPhone 12 se dévoile peu à peu officieusement via diverses fuites et ce sont désormais des moules des différents modèles qui se montrent en images, confirmant certains aspects de leur design.

Ils montrent les quatre modèles attendus et sont vraisemblablement destinés aux fabricants de coques et d'étuis. Ils ne rendent pas forcément compte de toutes les fonctionnalités à venir des futurs smartphones mais ils permettent de préciser les dimensions et la disposition des éléments (boutons latéraux, connectiques, encoche, bloc de capteurs photo...).

On retrouve ainsi ce que les rendus CAD avaient dévoilé, comme l'encoche toujours bien présente pour la biométrie Face ID ou le carré au dos où sont logés les capteurs photo, similaire à celui des iPhone 11.

Les différents moules montrent en outre que les iPhone 12 auront des écrans plan, avec des bordures fines mais aussi des tranches bien marquées et planes, dans un effort pour homogénéiser le design entre les différents produits.

Ces tranches nettes rappellent le style d'anciens modèles comme l'iPhone 5 et il reste à voir ce qu'il en sera de la tenue en main, alors que la plupart des fabricants de smartphones ont opté pour des tranches incurvées épousant mieux la forme de la main.

Les nouveaux iPad Pro sont les premiers à témoigner de cette évolution de style qui se retrouvera peut-être aussi dans les premiers MacBook avec processeur ARM.