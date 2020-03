iPhone 12 : Apple se tourne vers un fabricant de dalles OLED chinois

Jusqu'ici, Apple a noué des partenariats avec LG et Samsung pour la confection des écrans OLED qui équipent ses smartphones. Mais avec la généralisation de ces écrans sur l'ensemble de sa prochaine gamme d'iPhone 12, la marque ressentirait le besoin de sécuriser sa chaine d'approvisionnement.

Ainsi, pour ses quatre prochains iPhone 12, Apple pourrait miser sur un nouveau fournisseur d'écrans : BOE, un fabricant chinois qui propose des dalles pour diverses marques. Selon Digitimes, BOE serait toutefois uniquement dédié à la production de dalles OLED de 5,4 pouces. Pour répondre aux exigences d'Apple en termes de cahier des charges et de volumes, BOE s'associerait également avec General Interface Solutions.

Pour l'instant, on ne sait pas si cette dalle profitera d'une configuration différente des autres et si elle sera de moindre qualité, puisque réservée à l'iPhone 12 d'entrée de gamme. Il est d'ailleurs étonnant de voir Apple revenir à un écran de 5,4 pouces, la marque ayant longtemps été critiquée pour ses terminaux de petite taille et avait abandonné ce format depuis l'iPhone X et ses 5,8 pouces.