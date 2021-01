iPhone 12 : 431 dollars de composants, un quart de plus que le modèle précédent

L'iPhone 12 est l'offre phare d'Apple et le smartphone le plus plébiscité de la gamme, légèrement devant les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, tandis que l'iPhone 12 Mini semble avoir déjà décroché.

Combien coûte-t-il à produire ? Le cabinet d'études Counterpoint Research a établi un prix de la BOM (Bill of Materials), exercice traditionnel mais assez théorique, les coûts des volumes de composants négociés par les fabricants n'étant pas rendus publics.

En première approche, l'estimation pour un iPhone 12 de 128 Go dans sa version US (qui comprend en plus des éléments pour la 5G en bande millimétrique) et commercialisé à 849 dollars atteint 431 dollars.

C'est 26% de plus que pour l'iPhone 11 de 2019, qui était toujours en 4G. Pour les versions européennes (vendues 959 €), avec uniquement de la 5G en bande sub-6 GHz et des composants RF simplifiés, le surcoût est ramené à 18%.

En considérant qu'un gros tiers des iPhone 12 sont en 5G mmWave, cela ramène à une moyenne de 415 dollars, ce qui reste 21% au-dessus du coût de la BOM de l'iPhone 11.

Des hausses inévitables, des économies partout ailleurs

Counterpoint estime que le passage à la gravure en 5 nm pour le SoC Apple A14 Bionic se traduit par une augmentation de 17 dollars du prix versé au fondeur TSMC par rapport à l'Apple A13.

Le passage à l'OLED , jusqu'alors réservé aux modèles Pro, représente aussi un surcoût pour l'iPhone 12, évalué à 23 dollars supplémentaires par rapport à un écran LCD.

A côté de ces hausses incompressibles, Apple a réalisé de diverses économies sur les autres composants, estiment les analystes, notamment en faisant appel à de multiples fournisseurs, ce qui lui permet de faire jouer les prix.

Comme toujours, ce montant estimé de 431 dollars ne comprend pas de nombreux coûts additionnels : recherche et développement, licences, marketing, logistique...