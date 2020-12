iPhone 12 : une forte demande sur les modèles Pro, la production augmentée

Le succès de l'iPhone 12 et la remontée de la demande en fin d'année conduiraient Apple à augmenter ses commandes en production pour le premier semestre 2021.

Le lancement en deux temps de l'iPhone 12 sur octobre et novembre et les affres de la crise sanitaire n'ont semble-t-il pas réfréné les acquisitions des smartphones d'Apple, la nouvelle série compatible 5G étant particulièrement sollicitée mais les autres modèles plus anciens trouvant aussi preneur.

Face à cette demande renouvelée de fin d'année et qui devrait se prolonger ensuite, Apple aurait donc revu à la hausse les commandes de production de l'iPhone, selon des informations issues des fournisseurs et relevées par le le Nikkei.

La firme californienne aurait donc relevé les objectifs de production vers 95 à 96 millions d'iPhone, soit quasiment 30% de plus que l'an dernier, avec un effort supplémentaire demandé sur la série iPhone 12 mais aussi sur l'iPhone 11, dont les ventes sont toujours robustes, et sur l'iPhone SE qui joue les produits d'ouverture de gamme.

Vers de solides ventes portées par la 5G de l'iPhone 12

En l'état, la production en 2021 serait orientée vers un volume de 230 millions d'unités, ce qui marquerait une belle progression. Les analystes interrogés par le Nikkei relèvent que la demande est forte pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, normale pour l'iPhone 12 et un peu faible pour l'iPhone 12 Mini qui ne sera peut-être pas la révolution annoncée (voire claironnée) du smartphone compact.

L'arrivée de la 5G dans l'iPhone 12 a constitué un événement et créé un intérêt particulier qui ne sera peut-être pas forcément renouvelé avec la génération suivante, préviennent déjà les observateurs, même si l'iPhone 13 devrait suivre un calendrier de lancement plus classique en septembre.

A moins que les nouveautés soient au rendez-vous comme le design sans port avec recharge sans fil en remplacement de la connectique Lightning et écran 120 Hz ProMotion pour au moins une partie de la prochaine gamme.