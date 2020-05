iPhone 12 : les fiches techniques en fuite

Selon le leaker Jon Prosser, il y aura bien 4 versions d'iPhone 12 au menu chez Apple : iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Max Pro.

Les smartphones afficheront plusieurs tailles d'écran : 5,4 pouces pour l'iPhone 12, 6,1 pouces pour les 12 Max et 12 Pro et 6,7 pouces pour le 12 Pro Max, chaque OLED étant produite par Samsung pour les modèles Pro et BOE pour les deux autres. Il serait question d'un taux de rafraichissement de 120 Hz pour la gamme Pro contre 90 Hz pour les autres appareils.

La RAM passerait à 6 Go pour les trois modèles les plus évolués contre 4 Go pour l'iPhone 12 standard. Le stockage débutera à partir de 128 Go pour aller jusqu'à 512 Go.

Les iPhone 12 devraient proposer un châssis en aluminium alors que la gamme Pro partirait sur de l'acier inoxydable. En interne, on retrouvera la puce Apple A14.

La partie photo est très attendue et l'on évoque 2 capteurs pour les iPhone 12 et 12 Max et 3 capteurs pour la gamme Pro avec un capteur LIDAR en plus.

Les prix devraient varier de 650 à 1400 dollars en fonction des modèles, la sortie reste toutefois encore incertaine.