iPhone 12 : écran ProMotion 120 Hz dynamique, Face ID amélioré, zoom x3...

L'iPhone 12 devrait accueillir la fonction ProMotion des iPad Pro avec un ajustement dynamique du rafraîchissement d'écran entre 60 et 120 Hz.

L'iPhone 12 proposera-t-il lui aussi un affichage avec rafraîchissement d'écran élevé pour des animations encore plus fluides, alors que de plus en plus de smartphones Android, de milieu comme de haut de gamme, propose cette fonctionnalité ?

La rumeur est dans l'air et réaffirmée par Max Weinbach qui évoque l'intégration de la technologie ProMotion utilisée dans les tablettes iPad Pro. Celle-ci permet d'adapter dynamiquement le rafraîchissement d'écran en fonction des applications, permettant un compromis sur la consommation d'énergie.

Capteurs de l'iPad Pro avec scanner LiDAR

L'iPhone 12 pourrait ainsi disposer d'un affichage avec un rafraîchissement entre 60 et 120 Hz en fonction des besoins. Le plus grand modèle devrait bien disposer d'un affichage 6,67 pouces et embarquera une batterie d'au moins 4400 mAh pour maintenir une autonomie décente malgré la compatibilité 5G, énergivore.

La biométrie par reconnaissance faciale Face ID devrait aussi connaître des améliorations, avec des capteurs regroupés dans une encoche plus compacte. Il serait question d'un plus grand angle de vue permettant une détection plus large.

Enfin, on spécule toujours sur la présence d'un scanner LiDAR à l'arrière, introduit sur les derniers iPad Pro, pour de la réalité augmentée plus immersive, mais aussi une capacité de zoom sans perte qui pourrait passer au x3.