iPhone 12 : la hausse de prix se confirme

Apple n'a pas encore officialisé ses nouveaux iPhone et de fait, les rumeurs continuent d'affluer. De nouvelles informations venant d'Inde confirment ainsi qu'il faudra bien prévoir une hausse des prix.

L'iPhone 12 sera sans aucun doute plus cher que la précédente génération : malgré les économies réalisées ci et là par Apple, la marque n'aurait finalement pas d'autres choix que de réviser sa politique tarifaire à la hausse selon l'agence de presse Indienne IANS.

L'agence évoque ainsi un cout de production en hausse de 50$ par rapport à l'iphone 11, une hausse qui s'explique par l'intégration des puces 5G ainsi que des écrans OLED sur l'ensemble des 4 iPhone.

Apple a bien réalisé ci et là quelques économies, notamment au niveau des modules de batterie, des capteurs photo ou même en faisant le choix (contesté) de ne plus fournir ni d'écouteurs ni de chargeur avec ses appareils. Des économies qui se veulent insuffisantes pour amortir la hausse du prix de certains composants.

De fait, l'iPhone 12 en 6,1 pouces pourrait être facturé à partir de 749$. Les versions Pro sont attendues dans un second temps avec des prix de 1159 et 1259€, ils conserveraient chargeur et écouteurs dans leur boite.

Reste que toutes ces rumeurs alimentent le flou autour des versions, des prix et des dates de sortie. Il est donc grand temps qu'Apple ramène un peu d'ordre et fasse ses annonces officielles.