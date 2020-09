iPhone 12 Mini : le nom final du modèle 5,4 pouces ?

Si Apple avait l'habitude de lancer deux iPhone, les annonces depuis trois ans ont laissé place à trois modèles. Cette année, la série iPhone 12 pourrait encore s'étoffer avec 4 versions distinctes.

Il va donc falloir trouver un moyen de les distinguer et la rumeur veut que la firme utilise la dénomination " Mini " pour son modèle le plus compact. D'après le leaker chinois @L0vetodream, l'iPhone 12 en 5,4 pouces deviendra donc l'iPhone 12 Mini.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

L'autre modèle de la série standard, avec son affichage 6,1 pouces, sera l'iPhone 12, tout simplement. On trouvera ensuite la série Pro avec un iPhone 12 Pro en 5,8 pouces et un iPhone 12 Pro Max en 6,7 pouces, reprenant ici la nomenclature déjà connue.

Les quatre modèles auront droit à un affichage OLED et à un SoC Apple A14 qu'on a déjà pu découvrir avec la nouvelle tablette tactile iPad Air qui joue désormais les intermédiaires entre iPad standard et iPad Pro, avec bien sûr le nouvel iOS 14.

Les différences se joueront sur la présence de deux (série standard) ou trois (série Pro) capteurs photo ainsi que sur un certain nombre de détails et fonctionnalités. Et cette année, c'est en octobre que se feront les présentations officielles du fait des retards accumulés après la crise du coronavirus en début d'année.