iPhone 12 : le lancement sera perturbé par l'épidémie de coronavirus

Digitimes en est désormais certain : l'épidémie de coronavirus qui contraint la Chine à stopper une grande partie de ses activités aura désormais bel et bien un impact sur le lancement de l'iPhone 12 d'Apple.

Si certaines entreprises localisées loin des foyers épidémiques de Coronavirus maintiennent une certaine activité en Chine, les plus gros fournisseurs et assembleurs partenaires d'Apple, notamment Foxconn, sont à l'arrêt total depuis plus d'un mois. Et cette situation entraine un retard qui ne pourra vraisemblablement pas être rattrapé pour répondre aux commandes de la marque.

Ainsi, Apple devra faire face à un stock limité d'iPhone 12. Car même si Apple a programmé la production de masse de son iPhone 12 en juin 2020, les chaines d'assemblage ne disposeront pas du stock suffisant de composants pour tourner à plein régime.

Par ailleurs, la situation fait qu'Apple a également retardé l'envoi de ses ingénieurs chargés de mener les tests sur la production d'iPhone, l'assemblage et le développement des chaines de production. Aucun personnel d'Apple ne se rendra en Chine tant que l'épidémie ne sera pas endiguée, et cela pourrait prendre bien plus longtemps que ce qui avait été initialement prévu par l'OMS.

L'iPhone 12 devrait sortir en septembre prochain, mais il faudra donc composer avec des stocks limités. Apple pourrait ainsi lancer des précommandes qui seront rapidement complètes et ne pas proposer de nouveaux terminaux avant décembre.