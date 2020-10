L'iPhone 12 peut-il convaincre tout un secteur à revenir vers des terminaux plus compacts ?

Avec l'iPhone 12, Apple a fait le choix de retravailler son image et de se rendre plus accessible. La marque, taxée d'élitiste depuis des années souffre de cette étiquette à l'heure où le marché du smartphone est en berne .

De fait, la marque a présenté un iPhone 12 Mini : plus simple, plus compact, il constitue l'entrée de gamme des smartphones de la marque pour cette génération, et selon plusieurs analystes, il pourrait devenir LE smartphone le plus vendu par Apple dans les mois qui viennent.

Deux facteurs principaux participeraient à ce succès : d'un côté et sans grande surprise le prix plus accessible que les autres modèles séduirait les utilisateurs les moins fortunés ou globalement ceux ne voyant pas vraiment l'intérêt de dépenser davantage. De l'autre côté, l'iPhone 12 Mini proposera un écran de 5,4 pouces dans le volume d'un iPhone de 4,7 pouces et l'on a vu un regain d'intérêt du public pour les smartphones compacts ces derniers temps.

Faut-il donc y voir un modèle à suivre par les autres constructeurs ? Samsung a déjà tenté le coup avec son Galaxy S10e plus petit que les autres terminaux de la gamme, Sony n'a jamais véritablement arrêté de proposer des versions compactes de ses appareils...

Finalement, il existe un segment qui ne profite d'aucune concurrence ou presque sur le marché : celui des smartphones compacts et performants. Habituellement, plus un terminal est imposant, mieux il est équipé et plus il est cher... A contrario, plus un smartphone est petit, plus il est accessible, mais moins ses performances sont élevées... Apple pourrait donc profiter de cette situation pour exploiter un marché délaissé par la concurrence, et relancer la mode des smartphones compacts.

Si l'iPhone 12 Mini réalise des ventes solides, il y a fort à parier que l'ensemble du marché reviendra aux terminaux plus compacts et performants. Mais dans l'immédiat, aucun concurrent sous Android n'a réellement envie de se lancer dans un quelconque concurrent de l'iPhone 12 Mini, la réponse du marché étant encore trop incertaine.