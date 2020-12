iPhone 12 Mini : son format compact ne séduit pas

L'iPhone 12 Mini a été présenté comme une révolution tant par Apple que par une partie des analystes du marché qui allaient jusqu'à prédire un retour de tous les constructeurs vers les smartphones plus accessibles et au format compact.

Il semble que le retour à la réalité soit bien plus difficile pour ces derniers puisque selon une étude menée par Wave7, l'iPhone 12 Mini ne rencontrerait finalement pas son public.

Avec son écran de 5,4", l'iPhone 12 Mini tente de capter les utilisateurs qui ne sont pas emballés par les terminaux s'affichant autour des 7 pouces comme cela devient actuellement la norme. Apple en profite également pour récupérer des pièces ci et là de ses anciennes générations de terminaux pour proposer un appareil d'entrée de gamme (à 809€) et c'est sans doute là que le bât blesse...

Si 809€ reste un ticket d'entrée accessible au regard des autres appareils de la marque, personne ne semble paré à payer aussi cher pour un smartphone aussi compact...

Selon Wave7, les utilisateurs d'Apple sont globalement plus séduits par l'iPhone 12 standard et son format 6,1 pouces pour 100€ de plus. L'iPhone 12 Mini ne représenterait ainsi que 4 à 5% des ventes aux USA pour Apple, ce qui est bien en deçà des attentes du groupe.

Alors que beaucoup pensaient qu'Apple profiterait d'un succès assuré en revenant quasiment seul sur le marché du smartphone compact, la situation est bien plus complexe... Pas certain ainsi que les terminaux compacts aient encore de l'avenir alors même que les fabricants se tournent vers des smartphones pliables avec un affichage variant de 6 à 8 pouces et même plus.