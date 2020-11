Où acheter les nouveaux iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max au meilleur prix ?

Avec respectivement des écrans de 5,4 pouces et 6,7 pouces, les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max sont désormais disponibles en précommande. Des smartphones 5G avec puce A14 Bionic.

Après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro mi-octobre, c'est au tour de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 Pro Max. Le coup d'envoi des précommandes est donné pour ces deux smartphones 5G qui avaient également été dévoilés par Apple le mois dernier.

L'iPhone 12 mini est la version… mini de l'iPhone 12 avec un écran OLED FHD+ dont la taille est réduite à 5,4 pouces au lieu de 6,1 pouces. Une proposition pour un public en quête d'un format plus compact.



Petit mais costaud puisque l'iPhone mini embarque le même SoC A14 Bionic et propose la même expérience concernant l'appareil photo que l'iPhone 12. C'est donc véritablement une affaire de choix en matière de taille, et un prix plus bas en conséquence.

L'iPhone 12 Pro Max voit le plus grand - et le plus cher - avec un affichage de 6,7 pouces. Comme l'iPhone 12 Pro, il est équipé d'un capteur LiDAR. C'est un triple capteur photo 12 + 12 + 12 mégapixels à l'arrière (ultra grand angle, grand angle et téléobjectif), mais avec des différences par rapport à l'iPhone 12 Pro.



Même si le zoom optique arrière reste à 2x, l'iPhone 12 Pro Max profite d'une amplitude de zoom optique 5x, d'un zoom numérique jusqu'à 12x. À l'avant, le zoom optique est de 2,5x, contre 2x pour l'iPhone 12 Pro. Un autre élément notable est une batterie de plus grande capacité et une meilleure autonomie annoncée.

L'iPhone 12 mini est disponible en 64, 128 ou 256 Go, tandis que l'iPhone 12 Pro Max est proposé en 128, 256 ou 512 Go. L'iPhone 12 mini démarre à 809 € et l'iPhone 12 Pro Max à 1 259 €. Ils peuvent être précommandés sur le site d'Apple, ainsi que chez les principaux cybermarchands et auprès des opérateurs télécoms.

