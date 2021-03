iPhone 12 Mini : la production de certains composants clés abandonnée

On l'apprenait assez rapidement par divers analystes : l'iPhone 12 Mini se vend mal et les choses se confirment puisque selon un nouveau rapport, certains composants spécifiques au terminal ne sont déjà plus produits.

L'iPhone 12 Mini devait être une révolution pour Apple, finalement il n'en sera rien. Apple a ainsi souhaité exploiter un segment abandonné par quasiment tous les fabricants en misant sur une version à la fois compacte et plus abordable de son iPhone 12.

Malheureusement, avec un ticket d'entrée à plus de 700 euros, l'iPhone 12 Mini n'a pas vraiment séduit les foules et il apparait que la demande pour ce type d'appareil compact n’est finalement pas aussi importante que prévu.

Nous savions déjà que les ventes du terminal n'atteignaient pas les attentes d'Apple, la rumeur voulait déjà qu'Apple ait réduit drastiquement les chaines de production, mais la situation se confirme un peu plus et tend vers l'abandon rapide de l'appareil.

Selon Nikkei Asia, Apple aurait réduit ses commandes d'iPhone 12 de 20% par rapport à ses prévisions de décembre dernier, une mesure qui concerne toutes les versions.

Changement de taille pour l'iPhone Mini : Apple aurait demandé à certains fournisseurs de stopper purement et simplement la production de certains composants clés spécifiques à l'appareil. Les autres composants plus génériques seraient ainsi renvoyés vers la production d'autres modèles d'iPhone 12.

Plus globalement, Nikkei Asia évoque un mauvais dimensionnement de la demande de la part d'Apple pour son iPhone 12. Apple aurait beaucoup misé sur le fait qu'il s'agissait du premier smartphone 5G du groupe, et que l'attente autour de la 5G serait suffisante à sauter un cycle de renouvellement de matériel. Or, le bilan de la 5G à travers le monde est encore assez triste et l'argument 5G n'est pas parlant pour la majorité des clients.

Concernant l'iPhone 12 Mini, ce serait l'autonomie du smartphone qui serait la plus décriée par les utilisateurs ainsi que son prix : il entre en concurrence directe avec l'iPhone 11 plus accessible et l'iPhone 12 standard mieux équipé pour seulement 100€ de plus.