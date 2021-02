iPhone 12 Mini : la production du smartphone compact bientôt stoppée ?

Avec sa série iPhone 12 lancée fin 2020, Apple a dévoilé pas moins de quatre smartphones distincts. Le nouveau venu n'est autre que l'iPhone 12 Mini, modèle compact mais embarquant comme les autres un SoC Apple A14 Bionic et un affichage OLED.

L'appareil mobile veut répondre à la demande d'utilisateurs pas forcément intéressés par des écrans de grande taille mais désireux de disposer malgré tout des dernières fonctionnalités et des qualités de iOS et de ses services associés. Il se différencie ainsi de l'iPhone SE, aussi compact mais moins cher et moins bien équipé.

Il est cependant rapidement apparu que l'iPhone 12 Mini ne rencontrait pas le même succès que les autres modèles de la gamme, dans un contexte pourtant favorable aux ventes d'iPhone, d'après les solides volumes obtenus fin 2020 et les prévisions positives pour début 2021.

Boudé par le public,le modèle compact de la bande pourrait donc connaître un cycle commercial court et les analystes de JP Morgan anticipent un arrêt de production dès le deuxième trimestre de l'année.

Le smartphone restera disponible dans les circuits de distribution au-delà de de cette fenêtre et les rumeurs pointent vers l'existence de quatre modèles aussi pour la série iPhone 13, ce qui laisse entendre qu'Apple pourrait encore proposer un iPhone 13 Mini cette année.

Il ne s'agit toutefois ici que de suppositions d'observateurs du marché et de déductions par rapport aux ventes enregistrées jusqu'à présent. Comme toujours, Apple ne dit officiellement rien de ses projets.