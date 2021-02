iPhone 12 : la pénurie de certains composants va durer

Le secteur de l'électronique tout entier souffre actuellement des retards accumulés depuis 1 an du fait de la crise sanitaire mondiale. On savait déjà que Nvidia et AMD avaient du mal à produire leurs cartes graphiques, que la situation s'étendait également au niveau des processeurs avec un impact important sur le lancement des PS5 et Xbox Series, mais désormais c'est Apple qui souffre de la pénurie sur certains composants clés.

Certains composants essentiels manquent ainsi à l'appel sur les chaines d'assemblages et la production d'iPhone 12 est donc lourdement ralentie. Le problème est de taille, et il n'en est qu'à ses débuts selon Bloomberg, les chaines d'assemblage pourraient être à l'arrêt prochainement.

Plusieurs facteurs expliquent la crise : distanciation sociale imposée dans les usines, concurrence du secteur des tablettes et smartphones, nécessités de toujours plus de puces et composants pour les objets connectés, mais surtout envolés du secteur des véhicules électriques et connectés qui absorbent de plus en plus d'électronique et de puces de pointe.

Si la demande de composants a explosé ces dernières années, la production est restée stable. Sur les 6 derniers mois, le prix des composants clés nécessaires à l'assemblage des smartphones à grimpé de 15 à 30%.

Selon Bloomberg, la situation devrait durer plusieurs mois et Apple pourrait être ralenti notamment sur ses modèles phares comme l'iPhone 12 Pro . Les clauses de priorités négociées avec les fournisseurs pourraient ne pas suffire à proposer une alimentation continue en composants pour les sites d'assemblage.