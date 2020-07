iPhone 12 : les prix se dévoilent avant l'heure

Pas la peine d'attendre la grande messe d'Apple pour découvrir le prix de l'iPhone 12 et de ses dérivés, le leaker Komiya nous livre déjà la grille tarifaire 2020.

Le leaker confirme ainsi qu'il y aura bien 4 modèles d'iPhone, se confortant aux rumeurs en place depuis plusieurs mois. Le catalogue d'Apple comptera donc un iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone Pro et iPhone Pro Max avec des différences dans les diagonales d'écran et les performances du module photo.

L'iPhone 12 serait équipé d'un écran de 5,4 pouces, sa version Max serait dotée d'un écran de 6,1 pouces, identique à celui de l'iPhone 12 Pro, puis l'iPhone Pro Max disposerait d'un écran de 6,7 pouces.

Concernant les prix, l'iPhone 12 serait vendu en version 64 Go à 699$, puis 749$ pour la version 128 Go et 849$ pour la 256 Go. Il s'agit là de prix pour le territoire américain, hors taxes, qui pourraient se traduire en France par une conversion brute à raison de 1$=1€.

L'iPhone 12 Max serait vendu à partir de 799$ pour la version 64 Go, puis 849 et 949 $ pour les versions 128 et 256 go.

L'iPhone 12 Pro serait vendu à compter de 1049 $ pour la version de base qui embarquera 128 Go de stockage, puis les modèles 256 et 512 Go seront respectivement proposés à 1149 et 1349$.

L'iPhone 12 Pro Max débutera à 1149$ pour la version 128 Go, 1249$ pour la version 256 Go et 1349$ pour la 512 Go.

Rappelons qu'Apple envisage également de ne plus fournir ni chargeur ni écouteurs avec ses appareils, ce qui n'a visiblement pas beaucoup d'impact sur la note finale adressée à l'utilisateur...