iPhone 12 Pro : bien classé chez DxOMark, sans détrôner les leaders

En présentant sa série iPhone 12, et en particulier les modèles Pro de la nouvelle gamme, Appel a beaucoup mis l'accent sur les qualités photo et vidéo de ses nouveaux appareils mobiles.

Armé de trois capteurs photo mais aussi, nouveauté, d'un capteur LiDAR cartographiant l'environnement immédiat pour de la réalité augmentée mais pouvant aussi faire office d'autofocus en basse lumière, sans compter l'introduction d'un format Apple ProRAW, l'iPhone 12 Pro est bien équipé pour briller dans le domaine.

DxOMark l'a fait passer par ses tests standard et lui trouve beaucoup de points forts et quelques faiblesses, notamment sur l'étendue du HDR par rapport à la concurrence et les artefacts et halos pouvant apparaître sur les clichés.

L'apparition de bruit sur la photo en faible luminosité ainsi que le perte de détails en vidéo dans les mêmes conditions lui font perdre quelques points. Malgré tout, avec un score global de 128 points, l'iPhone 12 Pro se retrouve dans le Top 5 des meilleurs photophones pour DxOMark.

Les Huawei P40 Pro (132 points) et Mate 40 Pro (136 points) continuent de dominer, avec entre les deux le Xiaomi Mi 10 Ultra, et le smartphone d'iPhone se trouve au même niveau que le Xiaomi Mi 10 Pro, avec lui aussi 128 points.