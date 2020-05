iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max : quatre modèles, écran OLED, 5G et prix à partir de 649$

Le leaker en question est Jon Prosser, celui-là même qui avait "prédit" la date de présentation de l'iPhone SE 2020 plusieurs semaines à l'avance. Ce dernier vient de publier un certain nombre d'informations sur son compte tweeter concernant les futurs smartphones iPhone 12 d'Apple et notamment leur prix !

On y apprend ainsi qu'Apple lancerait deux iPhone 12, le premier avec un écran 5,4" OLED et le second en 6,1" également OLED. Ils seraient tous les deux compatibles 5G avec un double capteur photo à l'arrière. Le premier serait vendu 649$ tandis que le second 749$, mais les prix en Europe seront vraisemblablement plus élevés que la simple conversion dollars vers euros (...), on pourrait s'attendre comme pour les iPhone 11 à leur sortie à des prix situés entre 800 et 900 €.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources ?



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

Deux autres modèles seraient également lancés avec une déclinaison "Pro". Le premier serait un iPhone 12 Pro avec écran OLED de 6,1" et un prix de 999$, et le second un iPhone 12 Pro Max avec écran OLED de 6,7" et un prix de 1099$. Les deux modèles seraient bien entendu compatibles 5G et équipés cette fois-ci d'un tripla capteur photo et d'un scanner LiDAR (comme celui intégré à l’iPad Pro 2020). En Europe on pourrait tabler sur des prix allant de 1159 à 1259 €.

Habituellement Apple présente ses nouveaux modèles en septembre, mais, suite à la crise sanitaire du coronavirus, la sortie pourrait être repoussée à novembre 2020.