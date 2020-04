iPhone SE 2020 : déjà en promotion chez SFR, Orange et Bouygues (et sans forfait)

L'iPhone SE a de quoi séduire nombre d'utilisateurs par son prix plutôt abordable et ses performances de haut vol.

Rappelons que le smartphone d'Apple embarque le très performant SoC Apple A13, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque conjugué à 3 Go de RAM, ce qui lui permet de réaliser un score de plus de 490 000 sous AnTuTu pour se positionner juste sous l'iPhone 11 Pro Max.

Le choix d'Apple de porter son processeur le plus récent sur le smartphone garantit par ailleurs de mises à jour logicielles sur le long terme et casse ainsi l'étiquette d' "iPhone au rabais".

Si le terminal est proposé au prix de 489€ dans sa version 64 Go sur le site d'Apple, les opérateurs de télécommunications français proposent déjà le terminal avec quelques réductions.

Ainsi, on peut déjà trouver l'iPhone SE 2020 64 Go au prix de 459 euros, soit 30€ de réduction tant chez Orange que chez Bouygues Telecom. Et l'on parle bien là d'un smartphone vendu nu, sans aucun forfait ou engagement quelconque.

Dans le même temps, SFR propose lui aussi l'iPhone SE 64 Go nu, mais à 469€.

Si les opérateurs sont les premiers à proposer ses offres, nous devrions rapidement voir des promotions similaires s'inviter chez la plupart des revendeurs en ligne comme Darty, Boulanger, Cdiscount et autres...