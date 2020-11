iPhone 12 Pro Max : son achat se justifie-t-il juste pour la qualité de son appareil photo ?

Pour beaucoup d'entre vous, la qualité des photos prises par votre smartphone est un critère très important, voir parfois le principal. Dans cette optique, les aficionados d'Apple peuvent se poser des questions quant à l'intérêt d'acheter l'iPhone 12 Pro Max, plus performant à ce niveau que les autres modèles iPhone 12 Mini, iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Détaillons ceci.

iPhone 12 et la photographie

Le nouvel iPhone 12 Pro Max possède la caméra la plus avancée jamais utilisée sur un iPhone, comme en atteste d'ailleurs son score de 130 chez DXOMARK, qui le place en 4ème position derrière le Huawei Mate40 (premier) et les Xiaomi Mi 10 Ultra et Huawei P40 Pro. Avec un capteur plus grand pour l'appareil photo principal que les autres appareils, et le nouveau téléobjectif à zoom 2,5X (selon iFixit le capteur grand-angle est 47 fois plus grand sur le Pro Max), il est maintenant possible de prendre des clichés d'une meilleure qualité qu’auparavant. Cependant, est-ce que l'iPhone 12 Pro Max est meilleur que les autres iPhone 12 ? Doit-on acheter l’iPhone 12 Pro Max plutôt qu'un des autres modèles de la gamme uniquement pour son appareil photo ? Essayons d'étudier ceci en détail.

Caractéristiques techniques de la caméra iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max

Voici une présentation des caractéristiques de la caméra embarquée dans les différents modèles de la série iPhone 12 :

Appareil Photo iPhone 12/ 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Caméra principale Capteur de 12 MP avec objectif de 26 mm 7P et une ouverture f / 1.6. Stabilisation d’image OIS Capteur de 12 MP avec un objectif de 26 mm 7P, une ouverture f / 1.6, et stabilisation OIS, zoom optique x4 Capteur de 12 MP avec un objectif de 26 mm 7P, une ouverture f / 1.6, et stabilisation par déplacement du capteur (Sensor-Shift), zoom optique x5 Caméra ultra-large Capteur 12 MP avec objectif 13 mm et ouverture f / 2.4 Capteur 12 MP avec objectif 13 mm et ouverture f / 2.4 Capteur 12 MP avec objectif 13 mm et ouverture f / 2.4 Caméra téléobjectif NC Capteur de 12 MP avec zoom 2.0X, objectif 52mm, ouverture f / 2.0, et stabilisation d’image OIS Capteur de 12 MP avec zoom 2.5X, objectif 65mm, ouverture f / 2.2, et stabilisation d’image OIS Autres caractéristiques NC Capteur LiDAR Capteur LiDAR

Capteur Lidar

Le scanner LiDAR sert de télédétection par laser. Il s'agit d'une forme de radar capable de cartographier un environnement en trois dimensions. À la différence du classique radar, qui va estimer une distance en évaluant le temps qu'il faut à une onde radio pour effectuer un aller-retour vers un objet, le LiDAR évalue le temps mis par la lumière pour effectuer cette même opération. L'utilisation de faisceaux lumineux multiples permet ainsi de matérialiser un environnement dans son ensemble.

Seul le modèle très haut de gamme d'Apple (iPhone 12 Pro et Max Pro) possède ce fameux capteur LIDAR.

Utilisation du capteur Lidar

Les applications sont nombreuses, comme la réalité augmentée (Snapchat a déjà dévoilé un filtre inédit réservé à l'iPhone 12 Pro), l'accélération de la mise au point en basses conditions de lumière d'un facteur 6, la possibilité de réaliser des portraits même en mode Nuit,...

Sensor-shift

L’iPhone 12 Pro Max est le seul de la série iPhone 12 équipé du stabilisateur d’image Sensor-shift. La stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur (Sensor-shift) devrait rendre l'iPhone 12 Pro Max plus efficace pour réduire les effets de tremblements de l'appareil photo par rapport aux smartphones à stabilisation optique de l'image. Cela donnera de très bons résultats lorsque vous prenez des vidéos, a priori meilleurs qu'avec une classique stabilisation OIS.

iPhone 12 Pro Max

Apple ProRaw

Apple ProRAW est une fonctionnalité qui permet de capturer des images au format natif RAW mais en appliquant un certain traitement d'image dessus. Il s'agit notamment de fusionner les images de plusieurs prises de vue capturées par les appareils photo de l'iPhone 12 Pro / Max, d'utiliser les technologies Deep Fusion et Smart HDR d'Apple, ou encore d'appliquer une réduction du bruit.

iPhone 12 Pro / Max ProRaw

Cependant, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible officiellement sur les iPhone 12 Pro / Max. Elle a été aperçue dans iOS 14.3 béta et devrait donc arriver prochainement.



HDR 3 intelligent

Le nouveau traitement d'image Apple HDR 3 intelligent est possible grâce à la nouvelle puce A14. Smart HDR 3 améliore le mode nuit sur tous les appareils photo et le Deep Fusion. Il s'agit d'un traitement HDR amélioré utilisé dans des conditions et des scènes difficiles. Grâce à ce mode, vous pouvez capturer de meilleurs clichés notamment lorsqu’il y a moins de luminosité.

Smart HDR 3 affine automatiquement les hautes lumières, les ombres et les contours. Même lorsque vous capturez une photo où il y a du soleil, vous pouvez voir les détails de votre visage et les ombres qui deviennent vraiment noires.

Photo prise avec le mode HDR 3 intelligent

L'iPhone 12 Pro Max obligatoire pour les photographes ?

Les appareils photo intégrés dans les nouveaux iPhone 12 ont été améliorés par rapport à la série iPhone 11 de l’année précédente, avec les iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Cependant, si vous êtes un véritable amateur de photographie, le choix est clairement du côté de l’iPhone 12 Pro Max, qui profite de fonctionnalités matérielles exclusives. Ce dernier est notamment équipé du capteur laser Lidar et du Sensor-Shift qui permet une meilleure stabilisation lorsque vous filmez une vidéo.

L'iPhone 12 Pro Max est affiché à partir de 1259 €, soit 100 € de plus qu'un iPhone 12 Pro, à vous de voir si ces avancées valent ce prix ! (mais clairement, à ce niveau très élevé de prix réservé à ceux qui en ont les moyens, il serait dommage de s'en priver ^^).