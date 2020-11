iPhone 12 Pro : combien coûte le smartphone à produire ?

L'iPhone 12 Pro est proposé depuis le mois d'octobre et propose une solide configuration avec son affichage OLED, son SoC Apple A14 Bionic gravé en 5 nm et ses trois capteurs photo avec module LiDAR.

Le smartphone est commercialisé à partir de 999 dollars aux Etats-Unis (1159 € en France) mais combien coûte-t-il à produire ? La traditionnelle évaluation du coût de la BOM (Bill of Material ou liste des composants) a été réalisée et estime ce coût à 406 dollars., selon une estimation du cabinet japonais Fomalhaut Techno Solutions pour le Nikkei.

Les composants proviennent d'abord d'Asie, Corée du Sud en tête, et à égalité d'Europe et des USA. Ceux en provenance purement de Chine sont en revanche assez rares et représentent moins de 5% de l'ensemble, sans doute du fait des tensions entre Chine et USA.

L'écran OLED, désormais généralisé à toute la gamme, et la puce Apple A14 Bionic constituent les composants les plus onéreux.

Samsung est le principal fournisseur de l'affichage OLED mais aussi des composants mémoire, tandis que le groupe japonais Sony fournit les modules photo, d'après le démontage de l'appareil mobile.

L'iPhone 12 coûterait pour sa part 373 dollars à produire. Le démontage montre que la capacité de la batterie a été réduite de 10% pour intégrer des composants supplémentaires mais que la gravure affinée du SoC et diverses astuces ont permis de maintenir l'autonomie.