iPhone 12 : des problèmes de qualité des capteurs photo sur les versions non Pro

Les versions non Pro de l'iPhone 12 souffriraient de défauts sur les revêtements de leur capteur photo. Mais pas de quoi inquiéter outre mesure Apple même si un lancement en deux temps semble plus que probable.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, toujours bien informé sur les produits d'Apple, les versions non Pro des futurs iPhone 12 n'auraient pas passé certains tests de certification.

Les revêtements sur les lentilles des capteurs fournis par l'entreprise Yujingguang ne résisteraient pas aux tests de hautes températures et forte humidité et auraient tendance à se craqueler.

Si l'on ne sait pas si le fournisseur pourra corriger le tir avant le lancement, cela ne devrait pas provoquer de grosses difficultés pour Apple. L'autre fournisseur, Largan, a passé pour sa part les tests de certification et pourra compléter au moins en partie la production défaillante.

L'analyste note tout de même que cela pourrait conduire la firme californienne à réclamer une compensation qui se traduira par un paiement moindre des composants.

Ming-Chi Kuo suggère qu'au lieu de 2 à 2,20 dollars par module photo, Yujinggang pourrait devoir se contenter de 1,50 dollar s'il veut maintenir son rang parmi les fournissseurs.

Le lancement des iPhone 12 pourrait se faire en deux temps, après les retards accumulés à cause de la crise du coronavirus en début d'année, avec les iPhone 12 non Pro lancés les premiers, suivis quelques semaines plus tard des versions iPhone 12 Pro.