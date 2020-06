iPhone 12 : la production va commencer en juillet

Selon des informations relayées par le Digitimes, Apple pourrait finalement rattraper le retard lié à la crise sanitaire du Coronavirus et lancer la production d'iPhone 12 dès le mois prochain.

Apple a vraisemblablement mis les bouchées doubles pour ne pas manquer son rendez-vous annuel de fin d'année et ne pas handicaper la présentation et le lancement de sa prochaine génération d'iPhone.

Selon des informations rapportées par le Digitimes, Apple aurait ainsi confirmé un retour au respect de son calendrier initial avec la production de masse de ses appareils lancée dès le mois de juillet prochain.

Apple devrait ainsi produire ses 4 nouveaux terminaux, avec toutefois une certaine disparité dans les volumes. La marque va finaliser la deuxième phase de l'Engineering Verification Test à la fin de ce mois pour valider la production de masse. La marque a renforcé ses équipes et son travail pour rattraper le retard accumulé, et les chaines de production auraient ainsi été en grande partie validées par les ingénieurs et cadres du groupe.

Pour accélérer les choses, Apple a également délocalisé une partie de sa production à Taïwan, permettant ainsi de contourner les mesures de fermeture pour cause sanitaire imposées en Chine.

Malgré tout, le lancement de la production pourrait ne pas empêcher un léger retard pour certaines variantes du smartphone : l'iPhone 12 Pro et Pro Max pourraient ainsi être proposés avec un mois de retard sur les deux autres versions.