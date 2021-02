L'iPhone 12 à prix réduit chez Amazon mais aussi les meilleures promotions du week-end

Alors que les soldes d'hiver 2021 ont été repoussées de 2 semaines, découvrez toutes les bonnes affaires du week-end avec notamment l'iPhone 12 à prix réduit chez Amazon et Cdiscount.

Le bon plan du jour concerne en premier lieu l'iPhone 12 qui est proposé à 849 euros au lieu de 909 euros chez Amazon mais aussi chez Cdiscount. La garantie Apple s'applique dans les deux cas donc aucun souci à ce niveau.

Pour rappel l'iPhone 12 dispose d'un affichage OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 pixels x 1170 pixels et un DPI de 460 ppp. Il exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage (sans extension possible).

Au niveau photographie, on trouvera un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module, et un capteur photo frontal également de 12 mégapixels. L' iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.



