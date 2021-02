Un thermomètre sans contact à moins de 15 €

En ce moment, vous pourrez profiter d'un thermomètre sans contact facile d'utilisation et en promotion !

Le bon plan du jour concerne un thermomètre sans contact qui est en promotion chez Gearbest à 14 € seulement avec la livraison gratuite.

Ce thermomètre sans contact est équipé d'un écran LCD qui affichera trois couleurs pour prévenir d'une température, vert, orange et rouge. Pour une température allant de 32 à 37,3°C, le thermomètre vous indiquera le nombre sur un fond vert, ce qui indique une température normale. Pour les températures un peu plus chaudes que la normale (de 37,4°C à 38°C), le thermomètre sera donc orange et pour la fièvre (+38°C), le thermomètre sera rouge. Il est en anglais, mais avec les couleurs vous n'aurez pas de problème de compréhension.

Il est idéal pour prendre la température d'un enfant en bas âge, voir un bébé, mais est également efficace pour les adultes. Il peut aussi prendre la température ambiante de votre intérieur. Il est à préciser qu'il ne transmet pas de radiation, tout se fait par infrarouge. Ce thermomètre fonctionne avec des piles longue durée AA, non fourni avec la commande. Pour préserver la batterie, un arrêt automatique se fera au bout de 10 secondes de veille.

En ce moment, le thermomètre sans contact est à seulement 14 € chez Gearbest avec la livraison gratuite.



