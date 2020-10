iPhone 12 : dernières rumeurs avant l'annonce officielle

La série iPhone 12 sera enfin officialisée le 13 octobre et devrait dévoiler pas moins de quatre modèles cette année, avec la nouveauté de la compatibilité 5G et un premier SoC Apple A14 gravé en 5 nm.

En attendant, les dernières rumeurs concernant les nouveaux smartphones se diffusent et évoquent une reconnaissance faciale Face ID qui va s'améliorer grâce à un nouvel algorithme.

L'autonomie des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max devrait aussi être augmentée d'une heure par rapport aux iPhone 11 Pro mais l'iPhone 12 Mini en 5,4 pouces aurait en revanche une autonomie plus faible que l'iPhone 11.

Selon Max Weinbach, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max offriront bien des capacités de zoom sans perte renforcées avec un grossissement x4 pour le premier et x5 pour le second. Apple devrait ainsi combiner zoom optique et cropping pour réaliser un zoom hybride de qualité.

Le capteur ultra grand angle devrait offrir une ouverture plus grande, permettant de capter plus de lumière et offrir de meilleurs résultats lorsque la luminosité n'est pas optimale.

Le leaker évoque également des optimisations pour le mode d'enregistrement vidéo, sans les détailler. Le support de la vidéo 4K 120 fps ou même 240 fps serait-il au programme, s'interroge le site 9to5Mac.