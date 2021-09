Avec l'iPhone 13, Apple va représenter un tiers des smartphones 5G livrés en 2021

Si la 5G a fait son apparition sur les premiers marchés dès 2019, les opérateurs attendaient avec impatience l'arrivée des premiers iPhone 5G pour donner un coup de fouet au marché malgré la richesse de l'offre côté Android.

Le succès de la gamme iPhone 12 a contribué à cette adoption et l'arrivée de l'iPhone 13 devrait conforter la position d'Apple comme grand pourvoyeur de smartphones 5G.

Selon le cabinet d'études Counterpoint Research, iPhone 12 et iPhone 13 devraient représenter 200 millions d'appareils livrés d'ici fin 2021 et contribuer largement au volume de 605 millions d'unités prévu pour l'année.

Si l'iPhone 12 comptait déjà pour un quart des livraisons de smartphones 5G en 2020, la firme californienne devrait représenter à elle seule un tiers des livraisons cette année.

Sans grande surprise, les Etats-Unis restent le premier marché demandeur d'iPhone 5G et le succès pourrait venir même sans iPhone aux caractéristiques extraordinaires, simplement par le fait que les consommateurs US disposent majoritairement de modèles anciens et sont prêts au renouvellement de leur équipement.

Les stratégies des opérateurs US pour capter des clients vers leurs services mobiles 5G vont aussi jouer un effet avec des promotions très agressives en fin d'année qui serviront les ventes d'iPhone.

L'une des inconnues reste le prix. Si certains observateurs l'estiment à la hausse, les analystes de Counterpoint Research espèrent une bonne surprise d'un prix maintenu qui pourrait attirer les utilisateurs de smartphones Android vers iOS, entre reprise économique et problématiques de sécurisation des données personnelles.